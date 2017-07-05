Автоматы Калашникова и боеприпасы были обнаружены в ходе обысков по делу о терроризме в Брюсселе, передает телеканал RTBF.

По его данным, брюссельская полиция провела операцию в ночь на среду в коммуне Андерлехт. Обыски прошли в четырех квартирах и двух гаражах. В результате операции были задержаны два человека, которые были связаны с «всадниками-камикадзе» — группой байкеров, один из участников которой в прошлом году был приговорен к шести годам лишения свободы за террористическую деятельность.

На данный момент в Бельгии действует повышенный уровень террористической угрозы.