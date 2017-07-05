Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия сделает всё необходимое, чтобы защитить интересы своих граждан, которые оказались в плену на Украине.

«Могу лишь сказать, что, безусловно, рассматриваются все необходимые действия для защиты законных интересов российских граждан», — заявил Песков.

Однако, представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли рассмотрена возможность обмена пленными с Украиной.