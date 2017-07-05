В новом фильме режиссера Джаника Файзиева («Турецкий гамбит», «Август. Восьмого») актер и режиссер Евгений Миронов предстанет в образе белокурого инопланетянина с сиреневыми глазами, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании «Наше кино».

Фантастическая приключенческая лента перенесет зрителя в постапокалиптическую Москву 2070 года, в мир, населенный десятками виртуальных персонажей и яркими представителями редких инопланетных рас, созданных по уникальным для российской киноиндустрии технологиям. Главные роли в картине исполняют актер «Гоголь-центра» Евгений Романцов, для которого «Вратарь галактики» стал дебютной работой в кино, и молодая актриса Виктория Агалакова («Невеста»). Также в фильме снимаются Михаил Ефремов, Елена Яковлева и Дмитрий Назаров.

— Мне понравился персонаж, здесь есть за что зацепиться, — комментирует свой выбор роли тренера космобольной сборной Земли Бело Евгений Миронов. — Как артисту мне особенно интересно, что у него есть внутренняя проблема: он родил на свет чудовище и не смог ничего с ним сделать. Теперь Земля висит на волоске от гибели, а он несет эту ответственность на себе. Кроме того, мне всегда хотелось поработать с Джаником Файзиевым. Это серьезный мастер, но он редко снимает сам, потому что руководит студией. Он очень внимательно относится ко всем деталям, всегда всё точно подмечает и знает ответы на все вопросы.

Над масштабным проектом работают специалисты студии Main Road Post, отвечавшие ранее за создание мира в «Притяжении» Федора Бондарчука, а также графику к фильмам «Дуэлянт», «Сталинград», «Август. Восьмого». Продюсерами проекта выступают Сергей Сельянов (кинокомпания СТВ) и Джаник Файзиев (студия БОНАНЗА). Команда приступила к съемкам в декорациях в июне.

На площади свыше 3,5 тыс. кв. м выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров постапокалиптической Москвы с тысячами предметов реквизита ручной работы в кадре. В съемках задействовано до 500 актеров массовых сцен, для каждого из которых сшит свой уникальный костюм. В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 т предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму 7 часов — костюм из силиконовых накладок покрывает все ее тело. Дополняют работу по созданию уникального мира картины специалисты по визуальным эффектам.

По сюжету картины вследствие галактической войны, которая произошла возле Земли, разрушилась Луна и сместились полюса планеты, и теперь климат Москвы и ее население напоминает антиутопическую киберпанковую Бразилию: на залитых солнцем улицах сосуществуют представители разных рас и субкультур, экзотические животные, чудеса инженерной сноровки. Над городом возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Это игра космобол. Игроков называют атлетами. Для обычных людей они — боги. Им хотят подражать, им завидуют, им поклоняются. Исход каждого матча определяет судьбу планеты.