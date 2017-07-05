Силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ со дна Щукозера Мурманской области поднимут останки истребителя Р-39 «Аэрокобра». Работы по подъему затонувшей техники планируется провести этим летом.

Самолет обнаружили в ходе экспедиции в 2011 году на 40-метровой глубине. С помощью подводных телеуправляемых аппаратов в 2013 году удалось осмотреть место падения. Как сообщает ИА «Би-порт», на дне озера были обнаружены крыло, винт и фрагменты фюзеляжа.

Истребитель Р-39 «Аэрокобра» входил в состав 2-й эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота. Он потерпел катастрофу в ходе учебного полета 6 марта 1945 года над Щукозером. Вместе с самолетом погиб пилот — младший лейтенант Варавчиков Ф.Д.