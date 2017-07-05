В Краснодарском крае госавтоинспекция проводит проверку по факту перевозки пассажиров в багажном отделении автобуса.

Видеозапись того, как на остановке в Кропоткине людей размещают в этом отсеке, появилось в социальных сетях.

Как отмечает автор ролика, водитель руководил процессом без опаски, хотя рядом находились сотрудники вокзала и полицейские.

После выяснения обстоятельств инцидента всех виновных привлекут к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, сообщает ИА KrasnodarMedia. Шоферу грозит штраф.