«Человек-паук: возвращение домой» (16+)

Режиссер: Джон Уоттс, в ролях: Том Холланд, Роберт Дауни-младший

Подростковое фэнтези о том, как два супергероя, Питер Паркер (Человек-паук) и Тони Старк (Железный человек), отправились спасать мир от злодея по кличке Стервятник. В процессе спасения мира героям пришлось улаживать заодно и конфликт отцов и детей, ведь Тони Старк взял на себя роль наставника Питера, а молодежь, даже супергеройская, склонна не слушаться старших и гнуть свою линию.

Фото: Каропрокат

«Сказ о Петре и Февронии» (6+)

Режиссер: Юрий Рязанцев, Юрий Кулаков, роли озвучивали: Иван Охлобыстин, Юлия Горохова

Отважный древнерусский князь Петр вступил в битву со злодеем и победил его, но попал под душ из ядовитой крови врага. Исцелить его смогла только прекрасная девушка Феврония. В процессе лечения между молодыми людьми вспыхнула любовь, но, прежде чем пожениться, им пришлось пройти через множество испытаний.

Фото: Экспонента

«Эксперимент «Офис» (18+)

Режиссер: Грег Маклин, в ролях: Джон Галлахер-младший, Мелони Диас

Очередная вариация на тему игр на выживание. Какой-то нехороший человек заблокировал 80 сотрудников крупной корпорации в офисном здании и сообщил им радостную новость: чтобы выйти на волю, надо сначала выполнить его задание...

Фото: Cinema Prestige

«Во всем виноват енот» (18+)

Режиссер: Робин Суикорд, в ролях: Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер

Успешного юриста и респектабельного отца семейства всё достало: и работа, и семейство. А тут еще подлый енот нагло перебежал дорогу перед самыми колесами. Герой погнался за ним и оказался на заброшенном чердаке. Где тишина, покой, ветерок...

Фото: Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Фестиваль «Традиция» (0+)

Тема форума в этом году — сотворчество. Это и отношения внутри семьи, и творческие союзы, и совместный поиск ответов на важные вопросы. На одной площадке встретятся выдающийся пианист Юрий Розум и легендарный Ансамбль Покровского, «Калинов Мост» и фолк-джаз-бэнд (Тина Кузнецова — Zventa Sventana), протоиерей Артемий Владимиров и рок-музыкант Александр Ф. Скляр, ярмарочный театр Петрушки и кавказская лезгинка.

8 июля, 11.00–00.00, усадьба Захарово

«Пер Гюнт» (16+)

Великая пьеса Ибсена в постановке Марка Захарова. Режиссеру захотелось рассказать историю по-своему, не слишком серьезно. И, размышляя о сущем, избежать претензий на обязательное глубокомыслие.

7 июля, 19.00, «Ленком»

Фото: пресс-служба Театра на Таганке/Сергей Трифонов

«Петербург» (16+)

Спектакль по одноименному роману Андрея Белого в постановке режиссера Вячеслава Тыщука завершает сезон Театра на Таганке. В роли Анны Андреевны Аблеуховой — директор театра, актриса Ирина Апексимова. Постановка, созданная к 100-летию русской революции, исследует причины, по которым люди во имя идеи совершают насилие.

8 июля, 19.00, Театр на Таганке, Малая сцена

«Последние свидания» (18+)

Режиссер Юрий Титов поставил спектакль по мотивам «Темных аллей» Ивана Бунина. В сценическую композицию вошли рассказы «Генрих», «Речной трактир», «Натали» и «Мадрид». Получилась пронзительная история, утверждающая вслед за героем «Речного трактира»: не важно, чем и как счастлив человек, если в душе его остаются жестокие и мучительные воспоминания.

8 июля, 19.00, Мастерская Петра Фоменко

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Оркестр мечты. Медь» (12+)

На сцене — Олег Меньшиков и его духовой оркестр, рассказывающий грустные и смешные истории. Музыканты оркестра поют, танцуют, солируют и аккомпанируют, а потому любой номер программы — это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами.

8, 9 июля, 19.00, Театр имени Ермоловой, Сановная сцена

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/

Homo virtualis (0+)

В проекте отразились размышления художников об особенностях восприятия искусства в эпоху массмедиа. В залах размещено 16 объектов, выполненных в различных техниках. Помещая в пространство классического музея свои произведения, которые визуально похожи на фрагменты древних артефактов, но на самом деле сделаны из полиуретана и пластика, авторы провоцируют зрителей на диалог.

До 20 августа, ГМИИ им. А.С.ПУшкина

«Большое увеличение» (0+)

На выставке представлено около 30 произведений Алексея Бегака, созданных художником за последние 15 лет. Каждый из трех залов иллюстрирует то или иное направление в творчестве автора. Бегак обращает зрительское внимание на красоту простых вещей, предлагая немного замедлить шаг и присмотреться к окружающему миру.

До 10 сентября, Еврейский музей и Центр толерантности

«Худпром Конго: живопись для народа» (0+)

Большая часть экспонируемых картин заимствована из коллекции польского антрополога Богумила Евсевицкого. Произведения живописи напоминают о колониальном прошлом государства, раскрывают особенности местной культуры и нравов.

До 13 августа, Музей современного искусства «Гараж»

«Британия 80-х» (18+)

Четыре десятка лет Том Вуд фотографирует обитателей индустриальных британских городов, делая это с тонким юмором и глубокой симпатией к героям. На его снимках — дети и пенсионеры, пассажиры общественного транспорта и пешеходы, семейные пары и молодые влюбленные.

До 16 июля, Мультимедиа Арт Музей