Крупный пожар произошел в ремонтном депо на железной дороге в Ростове. Загорелись три вагона и локомотив, стоявшие на тупиковой ветке.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области, пожару была присвоена вторая категория сложности. Его площадь составила 350 кв. м. Центр Ростова заволокло дымом.

На тушение огня у пожарных ушло около трех часов. К борьбе с огнем были привлечены 46 пожарных и 12 единиц техники, а также пожарный поезд, уточняет RostovGazeta.

Пострадавших или погибших во время ЧП нет. Вагоны и локомотив выгорели полностью. В настоящий момент эксперты устанавливают обстоятельства случившегося. О причинах возгорания пока не сообщается.