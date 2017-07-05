Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге президент России Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин также продолжит встречи с руководителями фракций. На среду запланирована встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, кроме этого, пройдут «рутинные рабочие встречи».

«Президент, возможно, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите G20», — заявил Песков журналистам.

«Публичная часть работы президента начнется с заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, тема — цифровая экономика. Будут озвучены доклады главы Минсвязи Николая Никифорова, главы Минпромторга Дениса Мантурова, мэра Сергея Собянина и директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. Это заседание обещает быть интересным», — сказал Песков.

Напомним, 7 июля на полях саммита G20 в Германии пройдет встреча Путина и Трампа. Лидеры, как ожидается, обсудят ситуацию на Украине и в Сирии. Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции в среду заявил, что создание в ходе встречи рабочего диалога лидеров является важным для всего мира.