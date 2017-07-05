Девятилетний Миша Зубов, пропавший 5 июля в лесу в Кудымкарском районе Пермского края, найден живым и здоровым. Об этом сообщили волонтеры, участвовавшие в поисках. Информацию подтвердили и в краевом СУ СКР.

По их словам, мальчика обнаружили в 5 км от деревни, где он проживает. Сейчас Мишу везут домой. В ближайшее время медики оценят его состояние.

«Ребенок найден!!! Жив, здоров!!! Экипажи, возвращайтесь обратно!!! Огромное всем спасибо всем за помощь!», — цитирует ИА «Ура.Ру» координатора поискового отряда Светлану Неволину.

Между тем следствие продолжает проверку по факту случившегося. Необходимо узнать, есть ли в произошедшем состав какого-либо преступления.

Ранее «Известия» писали о том, что Миша Зубов пропал около суток назад, когда пошел с отцом за грибами. Он устал, и отец отправил его домой. Но ребенок в родное село Юньга так и не вернулся.