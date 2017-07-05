Посольство РФ на Украине активно занимается судьбой задержанного в стране россиянина Виктора Агеева. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Таким образом, она опровергла сообщения о том, что Москва не предпринимает никаких шагов по освобождению россиянина. Как сообщает «Дни.Ру», ранее появилась информация о задержании ВСУ российского военного Виктора Агеева в Луганской области 24 июня 2017 года. Украинская сторона заявляла, что он является военным контрактником, призванный служить в Алтайском крае. Минобороны РФ эту информацию опровергло, отметив, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту, а из Вооруженных сил уволился в 2016 году в соответствии с установленным порядком. Заявление Киева в Минобороны РФ назвали вымыслом украинских пропагандистов.

Известно, что Агеев находится в следственном изоляторе вместе с еще тремя военными, всем им избрана мера пресечения по статье «Террористический акт».