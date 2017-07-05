От «Зенита» стоит ждать новых приобретений, и «это будет не один игрок», заявил президент петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

По его словам, на данный момент клуб и его руководство довольны работой на трансферном рынке.

«Мы довольны всеми, кого приобрели. С «Аустрией» во втором тайме играли семь российских футболистов — это очень приличный показатель. Вырисовывается новая команда», — рассказал Фурсенко в интервью порталу Championat.com.

Он отметил, что у футболистов складываются хорошие отношения с новым наставником команды Роберто Манчини.

«Игрокам нравятся упражнения, которые предлагает главный тренер. Они получают очень хорошую соревновательную практику» — отметил Фурсенко.

Манчини был назначен главным тренером «Зенита» 1 июня. Ранее команду покинул румынский специалист Мирча Луческу, проработавший год в клубе.

Накануне «Зенит» одержал первую победу под руководством итальянского наставника, обыграв в товарищеском матче на сборе в Австрии венскую «Аустрию».