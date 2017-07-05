Суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года пройдет в Нидерландах. Дата первого заседания пока не называется. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел страны.

Решение о том, что суд над подозреваемыми в преступлении должен проходить в Нидерландах, приняли страны международной следственной группы (JIT — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина).

«Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования», — цитирует «РИА Новости» сообщение голландского внешнеполитического ведомства.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года.

Погибли граждане 10 государств — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Официальные обвинения никому не были предъявлены. Расследование продолжается, передает BFM.RU.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что США никогда не раскроют данные о крушении малазийского Boeing, которые противоречат версии об ответственности ополченцев Донбасса за крушение самолета.