Скульптура Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Михаила Громова, который родился в Твери, появится на улице его имени у средней школы №19.

Вопрос обсудили на 118-м заседании Тверской городской думы по предложению главы города Александра Корзина. Инициативу по установке взяла на себя неизвестная группа лиц. Она оплатила расходы по изготовлению бюста, который уже отлили в московской мастерской скульптора Михаила Сердюкова, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Предложение было одобрено депутатским корпусом в полном составе. Открытие бюста посвятят 80-летию беспосадочного полета экипажа Михаила Громова. Он совершил рекордный полет по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (США). Торжественное мероприятие назначено на следующую неделю, ориентировочно 12–14 июля.