Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса «Левада-центра» относительно ожиданий россиян по ужесточению внутренней политики следующим президентом страны.

«Безусловно, данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками, все это подлежит осмыслению, анализу. Ни один из этих опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей», — сказал Песков журналистам.

Согласно исследованию «Левада-центра», треть россиян считает, что будущий президент страны должен проводить более жесткую линию во внутренней политике. При этом более 40% устраивает нынешний курс и 12% говорят о необходимости либерализации.