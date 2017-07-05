Сердобский районный суд Пензенской области приговорил бывшего директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Мещерского сельсовета» к 3 годам в колонии строгого режима за хищение вверенного имущества путем растраты с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Суд установил, что в период с января 2016 года по март 2017 года руководитель организации получала из кассы под отчет деньги для приобретения товаров и оплаты услуг для нужд предприятия. При этом часть денег она тратила на свои нужды, не составляя авансовые отчеты. Общий ущерб от деятельности злоумышленницы составил свыше 130 тыс. рублей. Известно, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.