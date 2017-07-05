Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили в УМВД по городу Сыктывкару в отношении турагента не исполнившегося свои обязательства перед клиентами. Сумма ущерба составляет более 200 тыс. рублей.

Пятеро жителей Сыктывкара были обмануты представителем туристической фирмы. Женщина 1984 года рождения потратила на личные нужды деньги, полученные от клиентов, на путевки в Тунис. Как сообщает ИА «Комиинформ», билеты и путевки потерпевших были аннулированы турагентом два месяца назад. Друзья узнали об этом только при прохождении регистрации на рейс, которым собирались лететь в отпуск.

Путевки в Тунис для совместного отдыха пятеро жителей Сыктывкара заказали в туристическом агентстве еще в феврале. Деньги они перечисляли по частям, и на конец июня сумма составила 213 тыс. рублей. На данный момент подозреваемая вернула часть денежных средств. Оставшуюся часть женщина обязалась возместить в полном объеме.