В затопленных селах Сватай и Аргахтах Среднеколымского района Якутии сотрудники МЧС помогают жителям поднимать вещи на возвышенные участки, доставляют еду и воду. Спасатели расчистили вертолетную площадку.

По информации ИА YakutiaMedia, паводковая ситуация находится на постоянном контроле всех ответственных ведомств, мониторинг гидрологической обстановки не прекращается. Продолжают работу оперативные штабы.

Власти полностью подготовились к нынешней ситуации, так как масштабы ЧП удалось спрогнозировать заранее.