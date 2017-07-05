Москвичам покажут артефакты, найденные в ходе проведения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В экспозицию войдут порядка 50 археологических находок доисторических эпох — например, кремневый резец и уникальный скребок, а также оружие, фрагменты керамики и клады. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», также были обнаружены несколько тайных комнат у основания Китайгородской стены и кабак XVIII века. Чтобы обеспечить сохранность экспонатов, они были законсервированы и закрыты для доступа широкой публики. В собрание московских музеев попадут утварь, черепки кружек, а также фрагменты бутылок, свинцовые пули, пуговицы и ядро.

Для посетителей выставка откроется в День археолога 15 августа. Запланированы экскурсии, которые будут проводить археологи, принимавшие участие в мониторинге программы благоустройства.