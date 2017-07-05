Прокуратура Нижегородского района возбудила уголовное дело по факту хищения 33-летним жителем Нижнего Новгорода 28 млн рублей у банка.

В марте 2014 года обвиняемый зарегистрировал на нескольких своих знакомых юридические лица. Руководство ими злоумышленник взял на себя. Как сообщает ИА «НьюсНН», мужчина убедил друзей подписать кредитные договоры с банком на сумму более 28 млн рублей.

Денежные средства банку возвращены не были, а обвиняемый потратил их на личные нужды. Знакомые мужчины о его планах не знали. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.