Москвичей просят отказаться от поездок на метро в часы пик. Об этом сообщил в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам первый заместитель начальника московского метрополитена Роман Латыпов.

Он отметил, что в ряде стран, например, в Великобритании и Китае, для этого предусмотрены определенные мотивации, включая и повышенный тариф на проезд на метро в час пик. Как сообщает телеканал «Звезда», в России к такому методу решил не прибегать, а для снижения пассажиропотока в городе размещаются плакаты с информацией о загруженности поездов.