Современные интернет-пираты унаследовали легендарное коварство настоящих пиратов — морских, однако это их все равно не спасет. Петля затягивается: 1 октября 2017 года вступает в силу «закон о зеркалах», а в Госдуме активно обсуждается еще один закон, затрудняющий обход блокировок.

Когда в мае 2015 года вступил в силу второй антипиратский закон, правообладатели получили право добиваться в Мосгорсуде постоянного ограничения доступа к сайтам, неоднократно нарушавших их авторские и/или смежные права. Пиратов-рецидивистов ожидала вечная блокировка. Два суда с соблюдением всех формальностей заняли около восьми месяцев, то есть лишь в январе 2016 года два десятка пиратских ресурсов попали в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, и российские интернет-провайдеры ограничили к ним доступ.

Было выиграно сражение, но не война.

Сделаем небольшое, но важное отступление, чтобы понять суть интернет-пиратства. В первую очередь это — бизнес. Криминальный бизнес, сопряженный с рисками административного и даже уголовного преследования, но слишком прибыльный и низкозатратный, чтобы от него отказываться. По нашим данным, пираты Рунета зарабатывают миллиарды рублей в год. Само собой, никто из этих деятелей не намерен был расставаться с такими доходами, поэтому они начали искать способы избежать ущерба от применения антипиратского закона. И лазейки они, к сожалению, нашли.

Блокировка устроена так, что пользователь не может открыть с территории России конкретный сайт, расположенный по конкретному сетевому адресу (домену или IP). Что сделали пираты? Во-первых, они начали воссоздавать копии или «зеркала» своих сайтов на других доменах: был rutracker.org — стал rutracker.net. Решение суда было вынесено лишь против старого основного адреса. Для того, чтобы заблокировать «зеркало», надо было бы опять идти в суд и там доказывать очевидное в течение многих месяцев, тогда как создать новое зеркало — дело одного дня. Играть в такие «догонялки» — неблагодарное занятие.

Во-вторых, пираты начали всячески рекламировать существующие способы обхода блокировок — сервисы VPN (virtual private network), прокси, анонимайзеры и прочие турборежимы. Сильно упрощая, принцип работы этих сервисов можно описать так: пользователь «притворяется», что находится не в России, а в другой стране, откуда доступ к сайтам не запрещен, и российский провайдер его туда пропускает. Как будто вас по поддельному паспорту с визой пускают за границу. Замечу, что в самой технологии VPN ничего противозаконного нет, но пираты начали эксплуатировать ее, чтобы сохранить свою аудиторию. Законопроект о регулировании VPN сервисов преследует одну цель — не допускать использования этой нейтральной технологии для доступа к запрещенному контенту.

Кроме всего прочего, выяснилось, что поисковые системы не прекращают индексировать заблокированные сайты и выдавать ссылки на них в результатах поиска, продолжая приводить пиратам аудиторию.

Осознав масштаб бедствия и разгадав пиратские уловки, наиболее активные правообладатели и антипиратские организации обратились в Роскомнадзор и Министерство связи и массовых коммуникаций с инициативой доработать закон и перекрыть выявленные лазейки. На протяжении года «закон о зеркалах» разрабатывался регуляторами и экспертным сообществом, и, наконец, на днях 1 июля был подписан президентом.

Начиная с 1 октября 2017 года, по обращению правообладателей, добившихся в Мосгорсуде решения о вечной блокировке определенного пиратского сайта, специалисты-эксперты из Министерства связи и массовых коммуникаций будут изучать предполагаемые «зеркала» (в законе фигурирует термин «копия заблокированного сайта») и при наличии ряда признаков — признавать их таковыми. А поскольку основной домен был признан пиратом-рецидивистом в Мосгорсуде, то технической экспертизы Министерства уже достаточно, чтобы без привлечения суда внести все его копии в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора для блокировки. Вуаля!

Важнейшим нововведением станет и то, что все поисковые системы обязаны будут, ориентируясь на тот же реестр Роскомнадзора, удалять пиратские сайты со всеми их копиями из поисковой выдачи.

На данный момент решением Мосгорсуда заблокировано около полутора сотен пиратских сайтов. У каждого из них множество копий. По моей оценке уже в первые недели после 1 октября по новой процедуре в вечный блок отправится до 1500 тыс. «зеркал». В сочетании с исключением криминального мусора из выдачи поисковых систем это даст хорошие шансы на развитие в России не только дорогих мне легальных онлайн-кинотеатров, но и всей нашей кино и ТВ-индустрии, серьезно ослабленной пиратством.

Надеюсь, что приятие «закона о зеркалах» донесет до пиратов простую мысль, что славные и лихие времена разгула пиратства в Рунете подходят к концу. На каждую их хитрость рано или поздно найдется достойный ответ, и пора им задумываться о выходе на покой и применении своих технических и предпринимательских талантов в легальном поле.

Автор — генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео»

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