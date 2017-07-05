В одном из районов Липецка 15 июля пройдет гонка внедорожников. Мероприятие будет приурочено сразу к двум датам: 40-летию выпуска «Нивы» и Дню города.

Как рассказали GOROD48 организаторы «Кубка Липецкой «Нивы», в гонке будут участвовать экипажи не только из Липецка, но и из других городов - Тулы, Тамбова, Воронежа, Мичуринска и Моршанска.

Участники должны будут преодолеть маршрут с многочисленными препятствиями, с ямами, уклонами и даже грязевой ванной. Цель - собрать максимум очков и оказаться быстрее.

Оценивать участников будет жюри, в состав которого войдут судьи, принимавшие участие в Формуле 1 в Сочи.