Бывшего министра обороны России, индустриального директора авиационного комплекса «Ростех» Анатолия Сердюкова избрали председателем совета директоров авиастроительной компании «Роствертол», являющуюся частью холдинга «Вертолеты России». Об этом говорится в сообщении предприятия по итогам заседания совета директоров.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов также были избраны в новый состав совета директоров предприятия, передает телеканал «360».

В совет директоров «Роствертола» вошли управляющий директор предприятия Петр Мотренко, руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова, директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров и бывший начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков.

Компания «Роствертол» производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М.

Напомним, ранее экс-глава Министерства обороны Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации». Также он был избран в совет директоров автомобилестроительной компании КамАЗ.