Анатолий Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Бывшего министра обороны России, индустриального директора авиационного комплекса «Ростех» Анатолия Сердюкова избрали председателем совета директоров авиастроительной компании «Роствертол», являющуюся частью холдинга «Вертолеты России». Об этом говорится в сообщении предприятия по итогам заседания совета директоров.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов также были избраны в новый состав совета директоров предприятия, передает телеканал «360».
В совет директоров «Роствертола» вошли управляющий директор предприятия Петр Мотренко, руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова, директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров и бывший начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков.
Компания «Роствертол» производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М.
Напомним, ранее экс-глава Министерства обороны Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации». Также он был избран в совет директоров автомобилестроительной компании КамАЗ.