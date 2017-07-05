Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина. По его словам, писатель «раскрыл весь смысл таких больших и важных понятий, как совесть и гуманизм».

«Пройдя сквозь эпохи, Даниил Александрович оставил нам честные истории о человеке и времени. Он писал о таких вещах, которые тяжело вспоминать, но невозможно не помнить», — написал Медведев в Facebook.

Законодательное собрание Петербурга планирует увековечить память о писателе установкой мемориальной доски, а также присвоением его имени какой-либо из улиц или площадей города, сообщает «РИА Новости».

Также отмечается, что в августе выйдет двухтомное издание произведений писателя. В первом томе будет представлен роман «Искатели», а также повесть «Эта странная жизнь». Во второй том вошли роман «Иду на грозу» и повесть «Зубр».

Даниил Гранин скончался во вторник в Санкт-Петербурге в возрасте 98 лет.