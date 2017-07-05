Глава Приморского края Владимир Миклушевский предложил школьнику Андрею Боль, рассказавшему президенту России об угольной пыли в Находке, заняться общественной работой. Пятиклассник может подключиться к общественному движению «Народная экспертиза» и докладывать губернатору о результатах.

Как передает ИА PrimaMedia, Миклушевский держит этот вопрос на контроле. Проводятся природоохранные предприятия, начиная с технических средств борьбы с угольной пылью и заканчивая участием в социальной жизни города.

В 2017–2018 годах Находкинский морской торговый порт собирается направить на решение проблемы 800 млн рублей. Ранее о непростой ситуации с угольной пылью в городе рассказал в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным мальчик Андрей из Находки. После этого Находкинский морской торговый порт приобрел специальный реагент, предназначенный для орошения угля при погрузо-разгрузочных работах. Затем в районе порта был установлен первый датчик для измерения концентрации угольной пыли.