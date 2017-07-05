Память основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского увековечили в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета, где раньше располагалась мужская гимназия. Накануне в здании открылась именная аудитория в честь великого русского ученого.

Как сообщает РИА «7 новостей», открытие аудитории приурочили к 160-летию со дня рождения Циолковского, которое будет отмечаться 17 сентября 2017 года.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости, в числе которых правнучка ученого, директор дома-музея Циолковского в Калуге Елена Алексеевна Тимошенкова, дочь дважды Героя Социалистического Труда, конструктора ракетно-космической техники Владимира Уткина — Наталья Ситникова и летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов. Для почетных гостей на территории учебного заведения была организована экскурсия, где гостям рассказали о стендах, представленных в аудитории, а также продемонстрировали книги и макеты, связанные с деятельностью ученого.

Правнучка легендарного ученого отметила, что открытие именной аудитории будет способствовать успешному обучению студентов, а также станет стимулом для исследования и продолжения идей Циолковского.

Научные труды ученого-самоучки К. Э. Циолковского, в которых было обосновано использование ракет для полетов человека в космос, приобрели всемирную известность. Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций. Ученый также считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь во Вселенной.