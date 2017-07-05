Сотрудники уголовного розыска и бойцы Росгвардии задержали подозреваемых в серии краж у пенсионеров 4 июля в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники представлялись сотрудниками газовой службы. Сумма причиненного ущерба составляет более 3 млн рублей.

Трое мужчин были задержаны в Энгельсе Саратовской области, где совершили кражу 600 тыс. рублей у 81-летней пенсионерки. При задержании у них изъяли два травматических пистолета, униформу газовой службы и удостоверение сотрудника. Срок действия документа истек. Также у мужчин были обнаружены средства на общую сумму в 590 тыс. рублей.

По предварительным данным, на счету подозреваемых не менее 15 эпизодов. В дом к пострадавшим они проникали под видом сотрудников газовой службы якобы для проверки оборудования. Далее один из злоумышленников делал вид, что проверяет исправность газовой плиты, другой отвлекал потерпевшего. В это самое время третий подозреваемый совершал хищение денежных средств и иных ценностей, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Чтобы выяснить, где пенсионеры хранят сбережения, мужчины просили их достать паспорт для заполнения журнала учета. После кражи задержанные ссылались на срочный вызов и быстро покидали дома жертв. Преступления, по словам подозреваемых, они начали совершать в ноябре 2016 года на территории нескольких районов Саратова и области. Сейчас сотрудниками ведомства проводятся следственные мероприятия на установление всех эпизодов преступной деятельности злоумышленников.