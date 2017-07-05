Эскалаторы в переходах станций метро «Таганская» и «Кузнецкий мост» закрыли на ремонт до 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

В ходе ремонта специалисты отремонтируют ступени и тяговые цепи, которые обеспечивают их движение, также специалисты проверят уровень наклона эскалатора. Подобные ремонтные работы необходимы, когда пробег эскалатора достигает 90 тыс. км, заявил начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

На ремонт также закрылся один из трех эскалаторов на станции метро «Серпуховская», там ремонтные работы продлятся до 25 августа.

Как сообщает РИАМО, ремонт не повлияет на режим работы станции, в каждом переходе будут функционировать три эскалатора, которые будут переключать на спуск и подъем в зависимости от пассажиропотока.