Военно-технические находки на острове Большой Тютерс
Раскопки зенитного орудия времен Великой Отечественной войны
Волонтеры экспедиции «Гогланд» рассматривают зенитное орудие, которое использовалось в ходе войны с фашистской Германией
Тубусы и гильзы артиллерийских снарядов
Волонтер демонстрирует найденную каску немецкого солдата
Землянка на острове Большой Тютерс в Финском заливе
Виды, которые открываются с острова
Фрагмент детали немецкой зенитной пушки Flak-18
Волонтер ведет поисковые работы на острове Большой Тютерс
Лестница маяка, самого большого здания на острове
Вид, открывающийся с вершины маяка
Во время поисковых работ волонтеры используют металлоискатели
Гильза от снаряда зенитного орудия Flak-18 калибра 88 мм, выпущенная в Магдебурге (Германия) в 1934 году