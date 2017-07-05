Второй день идут поиски девятилетнего мальчика в лесах на севере Прикамья. Он пропал в Кудымкарском районе Пермского края — 4 июля в полдень отправился с отцом собирать грибы в лес, но домой не вернулся. С собой мобильного телефона у него нет.

Известно, что Миша Зубов живет в деревне Юньга. Его рост — 130 см, худощавого телосложения, русые волосы и серые глаза. Одет в бейсболку, вязаную зеленую кофту, синие блюки и голубые сапоги. У него белое пластиковое ведро и красный нож.

В следственном комитете предполагают, что ребенок заблудился, но рассматривают все возможные версии. Как заявили ИА «Ура.Ру» в пресс-службе краевого СУ СКР, мальчик попросился домой, и папа отпустил его. Однако до сих пор ребенок домой не вернулся.

Как писали «Известия», ранее аналогичная история произошла в лесах Свердловской области, на Рефтинском водохранилище. 10 июня пропал четырехлетний Дима Песков.

В походе с родителями мальчик попросился к матери в палатку, когда вместе с отцом находился в лесу. Лишь спустя четыре дня его удалось найти живым. Всё это время малыш пил воду из луж и ел траву.