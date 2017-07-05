Уполномоченный по правам человека в ЕАО Ольга Зайцева проверяет ситуацию с пенсионеркой, которой якобы отказали в госпитализации в областной больнице, а затем бросили на лавочке возле дома. По предварительным данным, 18 июня жительница Биробиджана со сломанной ногой дважды обращалась в скорую помощь. В обоих случаях пациентка была доставлена в медицинское учреждение. Однако, по словам самой бабушки, в первый раз ей отказали в госпитализации.

Следственный комитет, в свою очередь, проверяет обстоятельства того, как пациентка оказалась одна на лавочке. Там ее оставили медики после двух недель в больнице. Своей квартиры у пенсионерки нет, а в жилье сожителя ее не пустили его родственники.

В итоге женщину определили в отделение временного содержания при психоневрологическом интернате, пишет ИА ЕАОMedia. Правоохранители выяснят условия жизни бабушки и дадут оценку действиям сотрудников скорой помощи.