Начавшийся 12 июня в Магадане автопробег «Большая Россия» прибыл в Томск. Поездку организовали члены народно-освободительного движения, чтобы собрать помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщает ИА MagadanMedia, маршрут автоколонны включает 70 городов. Пробег также является крестным ходом «Державный Покров», участники везут икону Казанской Божьей матери.

Символ путешествия изготовили специально для этой акции в Уфе. На иконе также изображены лидеры народного ополчения Минин и Пожарский.