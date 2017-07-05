Песчано-пыльная буря разыгралась под Ростовом, недалеко от Бийска. В основном на нее жаловались автомобилисты, которые в это время оказались на трассе между городами.

Сильный ветер, который обрушился на регион, поднимал в воздух песок и пыль. Видимость на дороге снизилась до минимума, водители останавливались у обочины во избежание ДТП. Пока не было информации, привела ли стихия к авариям на дороге и есть ли пострадавшие.

Как пишут очевидцы в соцсетях, им на секунду даже показалось, что они телепортировались из Ростова в пустыню, где бушует песчаная буря. Впрочем, многие отнеслись к происходящему с иронией, предположив, что песок вынесло с новой дороги, которая сейчас строится под Ростовом.

Между тем ураган привел к повреждениям в самом Ростове. Он повалил несколько деревьев, которые упали на дорогие иномарки. Ущерб от последствий сейчас подсчитывают городские службы.

Сам Ростов переведен на режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. В городе прогнозируются дожди с градом. Скорость ветра при порывах может достигать 25 м/с. Как сообщает RostovGazeta, горожан призывают не покидать свои дома, на улицах не укрываться от непогоды под деревьями, а при грозе не общаться по телефону.