Память героев-разведчиков Великой Отечественной войны Ивана Санько и Василия Образцова, которые водрузили победное Красное знамя в Орле 5 августа 1943 года, будет увековечена. Согласование макетов будущих монументов обсуждалось накануне на заседании градостроительного совета Орловской области.

Ранее с инициативой установить в Орле бюсты бойцов выступили члены ОРОО молодежного поискового движения «Огненная дуга». Соответствующее предложение было одобрено местными властями.

Как сообщает InfoOrel.ru, будущие монументы соорудят из литиевого гранита бронзового цвета. Бюсты намерены установить к 9 мая следующего года на бульваре Победы.

Иван Санько и Василий Образцов были разведчиками 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. Именно они 5 августа 1943 года водрузили Красное знамя Победы на здание дома № 5 по Московской улице.