Все задержанные рейсы авиакомпании Bulgaria Аir с российскими туристами отправлены в Москву и Петербург, ситуация нормализовалась. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Болгарии.

Девять рейсов Bulgaria Air в Москву и Петербург были задержаны в Бургасе, в том числе из-за непогоды в Москве.

Всего из Болгарии не могли вылететь около 200 человек. Ранее московская прокуратура начала проверку по факту массовой задержки авиарейсов.