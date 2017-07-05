В Омске разразился скандал вокруг мэра Вячеслава Двораковского, которого обвиняют в незаконном получении премий, исчисляющихся миллионами рублей. Причем вознаграждения градоначальник получал от своих заместителей на протяжении нескольких лет.

В частности, сообщается, что в 2014 году Двораковский получил 5,5 млн рублей, половина этой суммы — премия. В прошлом году ему выписали премию почти в 2 млн рублей. Общий доход за год составил 5,48 млн рублей. Уже в этом году мэра успели премировать почти на 1 млн рублей.

Прокуратура уже направила в горсовет представление о необходимости устранить нарушения федерального законодательства. Ранее проверка подтвердила, что премии Двораковскому начислялись без достаточных на то оснований и из средств дефицитного бюджета.

Тем временем мэрия Омска прокомментировала ситуацию. Там утверждают, что выписывали огромные премии градоначальнику на законных основаниях.

«Практика премирования непосредственно руководителя города существует более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросы у контрольно-надзорных органов», — цитирует РИА «Омск-информ» представителя администрации.

Там добавили, что выплата денежного вознаграждения осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Как только поступит обращение из прокуратуры, администрация города предоставит депутатам горсовета все необходимые документы, подтверждающие законность выплат.