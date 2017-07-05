Все легковые автомобили Volvo с 2019 года будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами, заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон.

Таким образом, шведский концерн стал первым крупным производителем авто, который объявил об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

«Volvo Cars пообещала продать 1 млн электромобилей к 2025 году, а мы привыкли выполнять свои обещания», — цитирует Самуэльссона Financial Times.

Кроме того, с начала следующего десятилетия автопроизводитель представит линейку из пяти электромобилей, добавил гендиректор Volvo Cars.