В Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО в ближайшие три дня температура воздуха будет достигать плюс 38 градусов. Синоптики предупреждают о возможном сильном ветре и грозах. В этих условиях энергетики готовят резервные схемы для подключения потребителей в случае аварий.

Жара способствует расширению металла, что приводит к удлинению и провисанию проводов, при этом снижается безопасное расстояние до земли, строений, деревьев и может произойти ЧП, отмечает ИА PrimaMedia. Организован мониторинг состояния всех конструкций, специалисты будут перетягивать провода и вырубать деревья в случае необходимости.

Кроме того, в Хабаровском крае и Амурской области зарегистрировано 38 лесных пожаров в пятикилометровой зоне от ЛЭП ДРСК. Энергетики приняли меры по сохранению оборудования.