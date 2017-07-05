Россия заключит с Египтом контракты на вертолеты Ка-52К и корабельным системам для вертолетоносцев «Мистраль», которые уже вошли в состав египетских ВМС, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, контракт может быть подписан уже в 2017 году, однако все будет зависеть от источника финансирования. Купленные у Франции «Мистрали» уже вошли в состав ВМС Египта, который заинтересован в скорейшем получении вертолетов, заявил Михеев в интервью РИА «Новости».

«Мы должны понимать, что корабли нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт», — сказал Михеев.

Напомним, Россия заключила с Францией договор на поставку двух вертолетоносцев в 2011 году. В 2014 году, когда один из кораблей был уже готов, Париж отказался выполнять условия сделки, объяснив свое решение ситуацией вокруг конфликта на востоке Украины. После этого Франция продала корабли Египту, а России выплатила компенсацию в размере почти €950 млн.