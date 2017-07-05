Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки, упавшей с высоты недостроенного здания в городе Сатка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, школьница получила смертельные травмы при падении с высоты не менее 5 м. Недостроенное здание огорожено частично и имеет свободный доступ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также определить должностных лиц, ответственных за охрану объекта. Расследование взято на личный контроль руководителем регионального СКР, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».