Огненная дуга: история Курской битвы
5 июля 1943 года, советские солдаты ведут огонь из винтовок по вражескому самолету
Резервные войска идут на фронт. Перед началом битвы в резерве было 580 тыс. солдат, 1,5 тыс. танков, 7,4 тыс. орудий и минометов, а также около 700 самолетов
Белгород, Курск и Орел — первые российские города, которым присвоено звание «Город воинской славы». На фото: битва за Белгород, 10 августа 1943 года
12 июля в районе Прохоровки произошел один из крупнейших танковых боев в истории, в котором сошлись около тысячи бронемашин. На фото: солдаты в окопах под Прохоровкой
Курская битва продолжалась 49 дней. На фото: советские артиллеристы ведут огонь по врагу
Командир 15-го стрелкового корпуса генерал-майор Иван Ильич Людников (второй слева) и начальник оперативного отделения корпуса подполковник Павел Михайлович Живодеров (слева) уточняют боевую обстановку
Гвардейцы-бронебойщики отражают танковую атаку врага, лежа рядом с подбитым танком, 5 июля 1943 года
Немцы начали наступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить наши войска, находящиеся в Курском выступе. На фото: советские войска ведут бои под Белгородом
Наступление советских войск Степного фронта, 23 августа 1943 года