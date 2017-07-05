В Тюмени умерла маленькая дочь женщины, которая оказывалась признавать у себя ВИЧ. Она не лечилась сама и не позволяла обследовать своего двухлетнего ребенка. Свой отказ она мотивировала тем, что ВИЧ-инфекции не существует и продолжала кормить ребенка грудью, тем самым увеличивая риск заражения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против женщины, которую обвиняют в смерти по неосторожности. В итоге она может быть осуждена на два года тюрьмы.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза сделала заключение, что своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка с момента рождения привело бы к ремиссии заболевания. А это, в свою очередь, увеличило бы продолжительность его жизни.

Как отмечает ресурс megatyumen.ru, позже под давлением врачей женщина всё же начала лечить дочь, однако было уже поздно, девочка умерла.

История тюменки получила широкий общественный резонанс. Врачи требовали запретить организацию «отрицателей». Активисты «СПИД.ЦЕНТРА» подали обращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с ВИЧ-диссидентством.

В Центре утверждают, что в Тюмени более 30 детей не получают медицинскую помощь из-за того, что их родители являются убежденными ВИЧ-диссидентами.