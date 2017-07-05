На автомагистрали «Фракия» в районе города Ихтиман в Болгарии произошло ДТП с участием сразу 40 автомобилей, пострадали около 10 человек, сообщил главный комиссар МВД Младен Маринов.

Авария произошла на 45-м километре автодороги в 6:00 утра (время совпадает с московским). Сообщается, что причиной ДТП стал сильный туман, из-за которого водители не видели других участников движения.

«Информации о погибших на данный момент нет, около 10 человек получили ранения», — заявил представитель МВД.

Движение по трассе «Фракия» в районе ДТП перекрыто, продолжается спасательная операция.