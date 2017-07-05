Следователи в Екатеринбурге организовали доследственную проверку по факту травмирования посетительницы аттракциона. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По данным TagilСity.ru, девушка хотела прыгнуть с 3,5-метровой высоты в рамках «Недели мужества», однако в последний момент она передумала прыгать. Испугавшись высоты, девушка схватилась за поручень и, не удержавшись, упала мимо страховочной подушки.

Перед участием в аттракционе посетительница заполнила все необходимые документы, подтвердив, что понимает всю ответственность. В результате ЧП организаторы были вынуждены приостановить мероприятие досрочно. О состоянии пострадавшей не сообщается.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».