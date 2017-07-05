Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку по факту гибели девятилетнего ребенка при купании в водоеме возле села Вагайцево Ордынского района.

Как сообщает СК, 4 июля на водоеме отдыхали четверо взрослых и девятилетний сын одного из них. Один из мужчин вместе с ребенком взяли бесхозный катамаран, на котором заплыли на удаление примерно 20 м от берега, где решили искупаться. При этом мальчик не умел плавать, однако взрослый попросил ребенка держаться за один из баллонов катамарана.

«Убедившись, что малолетний держится за плавательное средство, мужчина нырнул под воду, а когда через несколько секунд вынырнул, то увидел, что мальчик возле катамарана отсутствует», — сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

Мужчина понял, что ребенок скрылся под водой и вместе с другими взрослыми стал искать его в водоеме, глубина которого в этом месте составляет около четырех метров. Однако из-за мутной воды они не смогли его найти и мальчик погиб.

«В тот же вечер тело ребенка было извлечено из воды прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС России. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает СК.