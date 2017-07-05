Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру Соколовскому
Свердловский областной суд перенес рассмотрение апелляции на приговор блогеру Руслану Соколовскому на 7 июля, сообщает ТАСС.
«Заседание продолжится 7 июля в 12.00», — сказала судья.
Сам Соколовский сообщил журналистам, что надеется на снижение срока. При этом, если приговор не будет оправдательным, блогер намерен дойти до ЕСПЧ.
11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам заключения условно.
Летом 2016 года блогер разместил в интернете девять видео, на которых он ловил покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга.
По результатам комплексной экспертизы в роликах были обнаружены признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые эксперты также оценили эти действия как оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у Соколовского нашли «шпионскую» шариковую ручку.
Вынесенный блогеру приговор вызвал большой общественный резонанс.