Во Владивостоке открылся Восточный нефтегазовый форум, на котором представители власти, инвесторы и эксперты обсудят перспективы развития нефтегазовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщает ТАСС.

Вице-губернатор Приморья по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров на открытии форума заявил, что освоение природных ресурсов Дальнего Востока является приоритетной политической задачей России.

Участники форума также обсудят выход России на газовый рынок Китая, газификацию удаленных регионов и развитие газоперерабатывающего и газохимического производства.