Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Московского Национального Инвестиционного Банка (МНИБ), занимающего по оценке регулятора 515-е место в банковской системе страны.

ЦБ РФ поясняет, что МНИБ был вовлечен в проведение сомнительных транзакций. Регулятор применил ранее к банку «меры ограничительного характера», однако руководство кредитной организации не попыталось нормализовать деятельность банка, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Приказом Банка России от 05.07.2017 № ОД-1857 с 05.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «МНИБ» (рег. № 3181, г. Москва)», — сказано в сообщении регулятора.

Банк России также указывает, что МНИБ не соблюдал предписания ЦБ в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма. Регулятор также заявляет, что МНИБ осуществлял кредитную политику с высоким риском, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

«В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО «КБ «МНИБ» с рынка банковских услуг», — сообщает Банк России.