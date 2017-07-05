Памяти Даниила Гранина
Писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его Государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне
Даниил Гранин во время презентации своей книги «Причуды моей памяти», которая состоялась в Научной библиотеке Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии «ТЭФИ-2009»
Президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин во время посещения нового Концертного зала Государственного академического Мариинского театра
Даниил Гранин на «Санкт-Петербургском Международном книжном салоне — 2008»
Даниил Гранин
Даниил Гранин и народный артист СССР, лауреат Государственных премий, главный режиссер Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького Георгий Товстоногов
Встреча писателей Даниила Гранина и Александра Адамовича, авторов «Блокадной книги», с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Встреча состоялась в 1984 году в годовщину 40-летия снятия блокады