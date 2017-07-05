Пользователь социальной сети «Вконтакте» в Киргизии обвиняется в разжигании межнациональной вражды, против него возбуждено уголовное дело, сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

В ГКНБ отметили, что данный пользователь через подставное фото в соцсети активно и открыто выражал негативное отношение к представителям другой нации, а также государственной символики Киргизии. Соответствующее заключение дала филолого-политологическая экспертиза, заявили «Интерфаксу» в ГКНБ.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлен пользователь социальной сети «Вконтакте» под именем «Ахмад Асадуллаев», который в своих комментариях вызвал негативную реакцию отдельных интернет пользователей, унижающих честь и достоинство представителей другой нации», — сказано в сообщении ведомства.

Эксперты установили, что в записях этого пользователя имеются признаки действий, направленных на возбуждение межнациональной розни. В частности, речь идет об утверждениях о неполноценности граждан по признаку их отношения к иной национальности.